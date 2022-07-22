В Саратове без холодной воды остались более 20 улиц и поселок

Нет воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 22 июля, в Октябрьском районе Саратова без холодной воды остались более 20 улиц и поселок. Об этом сообщает ООО «КВС».

На городских водопроводных коммуникациях прекращена подача холодной воды для следующих абонентов:

- ул. Ламповая, 3а;

- ул. Верхоянская, 5;

Без воды также остались улицы Химическая, Маркина, Парковая, Лесная, 2-й Совхозный пр., Токмаковские проезды и поселок Тепличный.

Помимо этого по заявке собственника коммуникаций проводятся работы по адресу Астраханская, 1. Без холодной воды остались следующие адреса: улица Верхняя, Большая Садовая от Верхней до Чернышевского, Дегтярная, Грибова, Астраханская от Новоузенской до 2-го Станционного проезда, 1-й и 2-й Станционные проезды, Станционная, Гвоздильный проезд, Чернышевского, 15, 17, 19, 55/3 (в том числе с литерами).

По всем адресам воду обещают дать к 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.