В Саратове без холодной воды остались более 20 улиц и поселок

Нет воды
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сегодня, 22 июля, в Октябрьском районе Саратова без холодной воды остались более 20 улиц и поселок. Об этом сообщает ООО «КВС».
На городских водопроводных коммуникациях прекращена подача холодной воды для следующих абонентов:
- ул. Ламповая, 3а;
- ул. Верхоянская, 5;
Без воды также остались улицы Химическая, Маркина, Парковая, Лесная, 2-й Совхозный пр., Токмаковские проезды и поселок Тепличный.
Помимо этого по заявке собственника коммуникаций проводятся работы по адресу Астраханская, 1. Без холодной воды остались следующие адреса: улица Верхняя, Большая Садовая от Верхней до Чернышевского, Дегтярная, Грибова, Астраханская от Новоузенской до 2-го Станционного проезда, 1-й и 2-й Станционные проезды, Станционная, Гвоздильный проезд, Чернышевского, 15, 17, 19, 55/3 (в том числе с литерами).
По всем адресам воду обещают дать к 20:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.