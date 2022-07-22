Фото: Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Саратова побил четырех полицейских лопатой. Сегодня, 22 июля, об этом рассказали в СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, инцидент произошел ночью с 20 на 21 июля многоэтажном жилом доме на улице Перспективной. 51-летний мужчина ранее продал свою квартиру там и переоформил права собственности. Однако в назначенный день он отказался освободить жилище, забаррикадировал входную дверь в квартиру подручными предметами. Прибывшие по вызову сотрудники полиции деблокировали дверь. 51-летний мужчина разозлился и побил четверых полицейских лопатой.

Сейчас агрессор задержан, вину обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

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