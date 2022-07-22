Заседание 22.07.2022

Сегодня, 22 июля, в избирательной комиссии Саратовской области заверили список кандидатов от Единой России.

На выборы в Саратовскую областную Думу седьмого созыва заверен список кандидатов в депутаты от Саратовского регионального объединения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам. В этом списке 30 человек. От ЕР также был зарегистрировали двоих уполномоченных представителей.

Напомним, ранее в Саратовской области зарегистрировали списки кандидатов от партий Справедливая Россия и Новые люди.

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