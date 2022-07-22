В Саратовской области зарегистрировали списки кандидатов Справедливой России и Новых людей

Фото: Избирательна комиссия
В Саратовской области зарегистрировали списки кандидатов от партий Справедливая Россия и Новые люди. Сегодня, 22 июля, об этом сообщили на 222-м заседании избирательной комиссии Саратовской области.
От Регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду" в Саратовской области на выборы в депутаты Саратовской областной думы зарегистрирован список из 28 человек.
От Регионального отделения в Саратовской области политической партии "Новые люди" заренистрирован список кандидатов из 24 человек.
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