Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 8:31

В Саратовской области зарегистрировали списки кандидатов Справедливой России и Новых людей

Наталия Калинина
Фото: Избирательна комиссия

Фото: Избирательна комиссия

В Саратовской области зарегистрировали списки кандидатов от партий Справедливая Россия и Новые люди. Сегодня, 22 июля, об этом сообщили на 222-м заседании избирательной комиссии Саратовской области.

От Регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду" в Саратовской области на выборы в депутаты Саратовской областной думы зарегистрирован список из 28 человек.

От Регионального отделения в Саратовской области политической партии "Новые люди" заренистрирован список кандидатов из 24 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.