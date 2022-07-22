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Общество22 июля 2022 8:27

Единая Россия представила список кандидатов на выборы

Савва Чуйченко
Фото: Избирательная комиссия

Фото: Избирательная комиссия

Партия «Единая Россия» представила список кандидатов на предстоящие выборы, сообщает телеграм-канал избирательной комиссии.

Представители Саратовского регионального отделения Единой России предоставили для заверения список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборы в областную думу седьмого созыва.

Также от избирательного объединения получены документы на регистрацию уполномоченных представителей.

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