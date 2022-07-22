На сегодня, 22 июля, в Саратовской области появились еще 74 зараженных коронавирусом. Всего в регионе заразились уже 256 181 человек. Выздоровело с начала эпидемии 249 544 человека, за сутки — 65. В стационарах остаются 99 человек, на амбулаторном лечении — 540.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 12;

- 7-14 лет — 7

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 6;

- 30-49 лет — 8;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 21.

С пневмонией поступили 10 человек, с признаками ОРВИ — 64.

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