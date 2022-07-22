Сегодня, 22 июля, в Саратове ожидается небольшой дождь и легкий ветер. Таков прогноз регионального Гидрометцентра.

Сегодня в Саратове температура колеблется в районе +22 градусов, небо затянуто легкими облаками. Может накрапывать дождь. Ветер дует слабый, едва заметный.

В Саратовской области столбик термометра показывает от +23 до +28 градусов, в Правобережье до +19 градусов. Возможны грозы и град. Ветер дует юго-восточный и юго-западный, со скоростью 5-10 м/с и порывами 15-20 м/с при грозе.

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