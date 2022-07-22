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Общество22 июля 2022 5:45

В Саратовской области за повторную неуплату алиментов мать приговорили к общественным работам

Сумма задолженности превысила 70 тысяч рублей
Евгений Бадиков
фото: Яндекс Карты

фото: Яндекс Карты

В Саратовской области за повторную неуплату алиментов мать приговорили к общественным работам. Об этом сообщает региональная Прокуратура.

По данным ведомства, 39-летняя жительница Лысогорского района в период с 9 февраля по 26 апреля не выплачивала алименты, назначенные по решению суда на содержание своих несовершеннолетних детей. Сумма задолженности составила 71 тысячу рублей.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов.

Нерадивой матери назначено наказание в виде трех месяцев обязательных работ с уплатой 10 процентов заработка государству.

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