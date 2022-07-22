В Энгельсе водитель «Лады» сдавал назад и сбил пожилую женщину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 21 июля, в Энгельсе водитель «Лады» сдавал задним ходом и сбил женщину, об этом сообщили в Госавтоинспекции по Саратовской области.

Авария была зафиксирована в 11:00 по адресу Минская, 54. Лада-211440 с 38-летний водителем сбила женщину, когда сдавала назад. Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре».

71-летняя пострадавшая получила амбулаторное лечение.

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