В Энгельсе водитель «Лады» сдавал назад и сбил пожилую женщину

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 21 июля, в Энгельсе водитель «Лады» сдавал задним ходом и сбил женщину, об этом сообщили в Госавтоинспекции по Саратовской области.
Авария была зафиксирована в 11:00 по адресу Минская, 54. Лада-211440 с 38-летний водителем сбила женщину, когда сдавала назад. Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре».
71-летняя пострадавшая получила амбулаторное лечение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.