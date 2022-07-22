фото: ГИБДД

В Кировском районе Саратова столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 21 июля в Кировском районе Саратова произошла массовая авария.

По данным ведомства, примерно в 22:20 напротив дома 345а по улице Соколовой «Лада Гранта» за рулем которой сидел 29-летний водитель врезалась в ВАЗ-2113 под управлением 31-летнего саратовца. От удара «тринадцатая» влетела в ВАЗ-2104, в салоне которого находился 33-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Гранты» 19 лет. Девушка госпитализирована.

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