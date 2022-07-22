В Балаково подожгли два дома – постройки полностью сгорели

Пожар Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 21 июля, в Балаково подожгли два дома, об этом сообщает городская администрация.

Возгорание зафиксировали в 22.05 по адресу СНТ «Цемент», улица Дорожная. На двух участках сгорели полностью два дома. Причиной пожара предположительно стал поджог.

Обошлось без пострадавших нет. На место выезжали два пожарных расчета и девять человек личного состава.

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