Тротуары в Балаково

На ремонт тротуаров в Балаково дополнительно направят 100 миллионов рублей, об этом сегодня, 22 июля, в своем Телеграм-канале пишет Роман Бусаргин.

- Средства на благоустройство выделит холдинг «ФосАгро» - наш надежный партнер. Я благодарен компании за помощь в развитии города. Ранее АО «Металлургический завод Балаково» выделило 50 миллионов, и они так же пойдут на ремонт тротуаров, - рассказал Бусаргин.

Полный список тротуаров, которые отремонтируют в Балакове в этом году, можно посмотреть по ссылке.

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