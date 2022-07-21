Фото: Саратов онлайн
Собаками в саратовском детском саду займется прокуратура. После публикации КП-Саратов была организована проверка ситуации с бродячими собаками в детском саду № 109 в Заводском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Столкнувшись с проблемой родители жаловались в районную администрацию. В администрации направили заявку в службу по отлову и обещали решить вопрос, однако по словам жителей района в итоге их обращения остались без внимания.
После того как неравнодушные граждане высказали недовольство Вконтакте, на проблему обратили внимание многие СМИ, а после и прокуратура. По результатам проверки будут приняты меру прокурорского реагирования.
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