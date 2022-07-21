Заседание ИКСО

На выборах в Саратовской области задействуют все имеющиеся КОИБы. Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июля, на очередном заседании избирательной комиссии Саратовской области.

На выборах губернатора и депутатов Саратовской областной думы, которые состоятся 11 сентября используют все имеющиеся КОИБ-2010 (Комплекс обработки избирательных бюллетеней 2010).

Комплексы установят на 289 избирательных участков.

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