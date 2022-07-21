Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 21 июля, в Саратове Камаз насмерть сбил женщину, об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова.
По предварительным данным, авария произошла в 17.15 на пересечении улиц Пензенская и проспект Энтузиастов. 59-летний водитель автомобиля Камаз сбил 57-летнюю женщину.
Пострадавшая скончалась на месте ДТП. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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