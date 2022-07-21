Предпринимательницу из Красноармейска оштрафовали из-за пилки для ногтей за 3 рубля

Предпринимательницу из Красноармейска оштрафовали из-за пилки для ногтей, стоимостью 3 рубля.

Жительница Саратовской области незаконно использовала товарный знак ООО «Зингер СПБ» на пилке для ногтей, цена на которую составляла 3,34 рубля. Представитель компании приобрел пилку за в Красноармейске, после чего владелице магазина выставили иск на 120 тысяч рублей за нелегальное использование товарного знака.

Арбитражный суд лишь частично удовлетворил иск: женщине предписали выплатить восемь тысяч рублей и 337 рублей на судебные издержки.

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