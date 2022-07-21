Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 13:42

Предпринимательницу из Красноармейска оштрафовали из-за пилки для ногтей за 3 рубля

Жительница Саратовской области незаконно использовала знак «Зингер СПБ»
Наталия Калинина

Предпринимательницу из Красноармейска оштрафовали из-за пилки для ногтей, стоимостью 3 рубля.

Жительница Саратовской области незаконно использовала товарный знак ООО «Зингер СПБ» на пилке для ногтей, цена на которую составляла 3,34 рубля. Представитель компании приобрел пилку за в Красноармейске, после чего владелице магазина выставили иск на 120 тысяч рублей за нелегальное использование товарного знака.

Арбитражный суд лишь частично удовлетворил иск: женщине предписали выплатить восемь тысяч рублей и 337 рублей на судебные издержки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.