Грабитель в Энгельсе срывал украшения с женщин

Кадр с камеры видеонаблюдения

В Энгельсе задержали мужчину, подозреваемого в уличных грабежах, утверждают в ГУ МВД по Саратовской области.

Неоднократно судимый и недавно вышедший на свободу гражданин успел ограбить двух женщин на улицах Энгельса. Злоумышленник неожиданно бросался на них, срывал золотые цепочки и убегал, а после сдавал награбленное в комиссионный магазин. Ущерб потерпевшие оценивают в 45 и 95 тысяч рублей.

Поймать нарушителя помогли камеры видеонаблюдения. Против него возбуждено уголовное дело, максимальный срок по примененной в его отношении статье - 7 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.