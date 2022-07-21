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Нападением собак на женщину в Балаково занялись следователи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
После публикации «КП-Саратов» о нападении бродячих собак на женщину в Балаково, сегодня 21 июля, Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР организована доследственная проверка.
— Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка должностным лицам, ответственным за отлов бродячих собак, — сообщают СУ СКР.
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