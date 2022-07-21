Благоустройство родника

В Саратове благоустроили родник «Лечебный» на Кумысной поляне. Ранее соответствующее поручение выдал Роман Бусаргин. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

Возле родника делают опорную стенку, которую покроют облицовочным камнем, а также забетонированную площадку. Для воды установят желоб, а территорию очистят от мусора. Возле родника также установят информационную табличку с данными о составе воды.

Всего на территории Кумысной поляны находятся 25 родников, благоустроены 13 из них.

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