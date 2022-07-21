В Саратовской области пока нет зараженных штаммом «Кентавр»

Фото: Архив КП

В Саратовской области пока нет зараженных штаммом коронавируса «Кентавр». Сегодня, 21 июля, об этом на очередном брифинге рассказал представитель регионального минздрава Денис Грайфер.

- У нас в основном циркулирует штамм «Омикрон», на территории Саратовской области «Кентавр» не выделялся, - пояснил Грайфер и добавил, что вакцина «Спутник V» эффективна и против этого штамма. Всего за период эпидемии в Саратовской области привили 1,407 миллиона человек.

Предполагается, что «Кентавр» может быть более заразным, чем другие варианты коронавируса.

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