В Саратовской области пока нет зараженных штаммом «Кентавр»

Фото: Архив КП
В Саратовской области пока нет зараженных штаммом коронавируса «Кентавр». Сегодня, 21 июля, об этом на очередном брифинге рассказал представитель регионального минздрава Денис Грайфер.
- У нас в основном циркулирует штамм «Омикрон», на территории Саратовской области «Кентавр» не выделялся, - пояснил Грайфер и добавил, что вакцина «Спутник V» эффективна и против этого штамма. Всего за период эпидемии в Саратовской области привили 1,407 миллиона человек.
Предполагается, что «Кентавр» может быть более заразным, чем другие варианты коронавируса.
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