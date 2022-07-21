Роман Бусаргин ответил на вопросы по транспортным проектам в радиоэфире

Роман Бусаргин

Сегодня, 21 июля, в интервью на «Авторадио-Саратов» врио Губернатора Роман Бусаргин ответил на вопросы по транспортным проектам:

О скоростном трамвае

— Скоростной трамвай – очень сложный инфраструктурный проект, который ждет город, ждут жители Саратова. Он в корне поменяет транспортное пространство, сообщение, транспортную доступность для людей. Проект включает в себя 67 километров новых трамвайных линий, новые силовые подстанции, закрытые участки, автоматизированные светофоры, которые будут позволять трамваю двигаться без остановок.

По словам Бусаргина, скоростной трамвай станет «мостом» между Поливановкой и Комсомольским поселком Заводского района города. По сути, он будет являться наземным метро, потому что скорость движения будет превышать сегодняшнюю скорость трамвая в 4-5 раз, что должно сократить время в пути в 2,5 раза.

Проект очень масштабный, был презентован в прошлом году, его поддержало Правительство Российской Федерации, огромную роль сыграл Вячеслав Володин. И на сегодняшний момент нам подтверждено финансирование на начало работ, связанных с объединением и реконструкцией 4 маршрутов (8,9, 6,3). Документация будет готова в сентябре.

О строительстве развязки на Стрелке

— Проект по строительству развязки на Стрелке разработан и прошел экспертизу. Его стоимость оценивается в 7 млрд рублей. Это очень большой инфраструктурный проект, к которому город Саратов очень долго шел. Стоимость развязки, которую мы выводим из состава Стрелки под скоростной трамвай и путепровод, по которому двигаются автомашины, составляет 1,8 млрд рублей. Будут построены дополнительные мосты и различного уровня разъезды, которые позволят без светофорного регулирования передвигаться, переезжать из одной части города в другую, пересекая железную дорогу, — пообещал врио главы региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.