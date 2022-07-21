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Политика21 июля 2022 12:53

Участники СВО на Украине из Саратовской области получат дополнительные выплаты

Средства выделяют из резервного фонда правительства Саратовской области
Наталия Калинина

Участвующие в СВО на Украине жители Саратовской области получат дополнительные выплаты. Вчера, 20 июля, соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин. Средства выделяют из резервного фонда правительства Саратовской области.

Участники СВО, отслужившие более трех месяцев, получат дополнительные средства. Такая льгота предоставляется тем, кто подписал контакт с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

При заключении контракта военный получает 75 тысяч рублей, после окончания - еще столько же.

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