Саратовская область получит дополнительные 7 миллионов на питание для беженцев с Донбасса, соответствующее постановление вчера, 20 июля, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Более семи миллионов рублей будет выделено на размещение и питание беженцев из Луганской и Донецкой республик, а также с Украины.

Пропитание одного беженца обеспечивается из расчета до 415 рублей в сутки, что составляет 12,9 тысячи рублей в месяц. Проживание – до 913 рублей в сутки, то есть 28,3 тысячи рублей в месяц.

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