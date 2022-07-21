Бродячая собака. Архив КП.

В Балаково на женщину напала стая бродячих собак. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня утром в одном из городских сообществ Балаково появился пост от одной из подписчиц. По словам девушки, во втором микрорайоне рядом с домом 15 по улице Минской, бродячие собаки бросились на женщину и несколько раз укусили ее за ноги. Далее, очевидица рассказывает, что с балкона на помощь женщине бросились парни, которые разогнали собак.

— И каждый день в районе часа ночи до 3х ночи пока не начинает немного светать, бегает эта шайка, рычат и бросаются на каждого прохожего — экспрессивно жалуется подписчица.

В комментариях саратовцы просят администрацию обратить внимание на проблему и возмущаются агрессивностью бродячих животных.

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