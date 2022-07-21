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Общество21 июля 2022 12:35

В Саратовской области ожидается ухудшение погоды

Савва Чуйченко
Погода испортится

Погода испортится

22 июля в Саратовской области ожидается ухудшение погоды, об этом предупреждает ГУ МЧС.

Кратковременные дожди будут проходить по всей области, местами осадки будут сильными, возможны грозы и град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура ночью на 22-е составит +13...+18 градусов.

Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, уточняет Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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