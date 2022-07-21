В саратовский детский лагерь приехали сотрудники Госавтоинспекции

В саратовский детский лагерь «Дубки» приехали сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе регионального ведомства рассказали об оздоровительном лагере занятие «Всегда и везде помни о ПДД!»
Автоинспекторы поговорили с ребятами о важности соблюдения ПДД, рассказали присутствующим о видах пешеходных переходов, о различии пешеходного и транспортного светофоров. Особенно актуарными нужно быть велосипедистам.
В конце мероприятия ребята смогли задать и обсудить с сотрудниками ГИБДД интересующие их вопросы.
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