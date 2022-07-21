Сотрудникам завода в Саратове выплатили 470 тысяч долга по зарплате

Долг по зарплате

Сотрудникам завода в Заводском районе Саратова выплатили 470 тысяч долга по зарплате. Сегодня, 21 июля, об этом сообщили приставы УФССП по Саратовской области.

Речь идет о саратовском заводе силикатного кирпича. Трое работников завода около двух месяцев не получали зарплату, общая задолженность составила 470 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в суд.

У должника обнаружили несколько объектов недвижимости, на которые был вынесен запрет на совершение действий по перерегистрации права собственности. Были также арестованы счета организации. После этого работодатель выплатил сотрудникам долги.

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