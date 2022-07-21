фото: СУ СКР

Убивший человека на Пасху житель Вольска сядет на 9 лет. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что вечером, 24 апреля, 40-летний мужчина сидел у подъезда многоэтажки на улице Маяковского в Вольске. Примерно с 9 до 10 вечера мимо проходил 55-летний мужчина в компании двух женщин. Увидев ранее незнакомого ему 40-летнего мужчину, бравый кавалер, будучи пьяным, обратился к сидевшему жителю Вольска с просьбой закурить. Мужчины повздорили, и старший из них дважды ударил обидчика ножом.

Согласно судмедэкспертизе, причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение с повреждением сердца.

Подсудимый признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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