Пора домой... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове врачи и кадровики больше всего страдают от стресса после отпуска. К таким выводам пришли специалисты SuperJob, которые провели опрос среди подписчиков своего портала.

3 из 10 саратовцев испытывают стресс, возвращаясь на работу после отпуска. Горожане жалуются на то, что приходится срочно наверстывать упущенное, плюс бывает неловко перед коллегами, которым осталась твоя работа. Женщины чаще мужчин жалуются на подобные проблемы.

Выходя из отпуска, чаще всего беспокойство испытывают врачи и HR-менеджеры, реже всего — охранники и воспитатели.

Реже всего на постотпускной стресс жалуются горожане старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей. Среди них такие проблемы испытывают меньше трети людей: по 27 процентов.

Меньше всего переживают, выходя на работу из законного отпуска, охранники, воспитатели, дизайнеры и программисты.

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