В Саратовской области снизился коллективный иммунитет от коронавируса. Сегодня, 21 июля, в своем Телеграм-канале Олег Костин рассказал об ухудшении эпидемиологической ситуации.

- В России темпы заболеваемости увеличиваются, хоть и незначительно, о чем сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, - процитировал Костин и напомнил о важности вакцинации.

Напомним, ранее глава саратовского минздрава рассказал о том, что сам собирается ревакцинироваться. Также появилась информация о новой вакцине, которая поступит в регион.

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