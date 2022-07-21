У жительницы Саратова изъяли фальшивые 5 тысяч. ГУ МВЛ сообщает о подделке, обнаруженной во Фрунзенском районе.

При пересчете денежных средств сотрудник банка обнаружил подозрительную купюру. Ее он получил от 30-летней женщины и вызвал полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Причастным грозит до 8 лет, их ищут.

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