За «минирование» многоэтажки задержан 39-летний житель Саратова. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел 19 июля. 39-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о «бомбе, заложенной в многоквартирном доме на улице Огородной».
Правоохранители быстро вычислили телефонного хулигана и доставили в отдел полиции. Свои действия мужчина объяснил тем, что был пьян. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и завели на него уголовное дело. Ему грозит до пяти лет.
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