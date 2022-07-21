За «минирование» многоэтажки задержан 39-летний житель Саратова. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 июля. 39-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о «бомбе, заложенной в многоквартирном доме на улице Огородной».

Правоохранители быстро вычислили телефонного хулигана и доставили в отдел полиции. Свои действия мужчина объяснил тем, что был пьян. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и завели на него уголовное дело. Ему грозит до пяти лет.

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