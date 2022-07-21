В Саратове через суд добьются от мэрии установки ограждений и светофоров

фото: архив КП

В Саратове через суд добьются установки ограждений и светофоров около школ. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.

Прокуратура Кировского района Саратова провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения около образовательных учреждений

Установлено, что рядом с МАОУ «Лицей «Солярис», МОУ «ООШ № 14», МАОУ «Лицей «Звезда», МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «Прогимназия «Семицветик» отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения. Около МАОУ «Лицей гуманитарных наук» нет светофора

Прокуратура в целях устранения выявленных нарушений главе администрации Саратова внесла представление, однако в полном объеме нарушения не были устранены.

В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление.

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