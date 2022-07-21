фото: архив КП

Саратовская пенсионерка распивала с молодым иностранцем и лишилась денег с карты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, 19 июля 60-летняя женщина выпивала со своим молодым 22-летним соседом-иностранцем. Для продолжения вечера женщина отправила мужчину в магазин за спиртным, дав ему свою карточку и назвав пинкод. Спустя некоторое время женщина заметила списание денег со счета и обратилась в полицию. Ущерб составил 22500 рублей.

Молодого человека задержали, он дал признательные показания и рассказал, что деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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