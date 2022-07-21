Десятки тысяч молодых саратовцев вовлечены в пропаганду здорового образа жизни

Пресс-центр КП-Саратов

Сегодня, 21 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» прошло обсуждение пропаганды здорового образа жизни и борьбы с зависимостями в Саратовской области.

- Главная наша задача – создать для молодежи альтернативу бесцельному и асоциальному времяпрепровождению. Речь идет и о массовом, и о профессиональном спорте, а также культурных и общественных мероприятиях. К примеру, «Студенческая весна» охватывает 70 тысяч молодых людей, а саратовская «Лыжня России» - 10 тысяч.

Последний из самых ярких проектов – это «Неделя молодежи», где различные общественники организовали показательные спортивные выступления, перфомансы представителей субкультур, фестиваль красок, фестиваль пены и много что еще, - рассказала заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая.

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