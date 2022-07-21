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Общество21 июля 2022 9:33

В Саратовскую область завезут новую вакцину-спрей от коронавируса

Наталия Калинина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Саратовскую область поступит новая форма интраназальной двухкомпонентной вакцины от коронавируса, о чем сообщил Олег Костин.

- Наш регион – на 8 месте среди субъектов России по темпам ее проведения.

Она хороша тем, что блокирует вирус и начинает формировать защитный иммунитет, - прокомментировал Олег Костин.

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