В Саратовскую область завезут новую вакцину-спрей от коронавируса

Фото: архив КП
В Саратовскую область поступит новая форма интраназальной двухкомпонентной вакцины от коронавируса, о чем сообщил Олег Костин.
- Наш регион – на 8 месте среди субъектов России по темпам ее проведения.
Она хороша тем, что блокирует вирус и начинает формировать защитный иммунитет, - прокомментировал Олег Костин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.