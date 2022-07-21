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Общество21 июля 2022 9:19

Жители Заводского района не смогли выгнать бродячих собак с детской площадки

Наталия Калинина
Фото: Саратов онлайн

Фото: Саратов онлайн

Жители Заводского района Саратова не смогли выгнать бродячих собак с детской площадки, о чем сообщают в социальных сетях.

Как пишет Лев Николаевич в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, «обращение по поводу бродячих собак на территории детского сада по улице Ладожская оставлено без внимания». На представленных им снимках видно, что собак на площадке действительно много.

- Животные попадают на территорию, делая лаз под забором. Охрана засыпает его, но собаки снова прокапывают. Уборка территории каждый день проходит до прихода воспитанников. В профильную организацию направлена повторная заявка на отлов безнадзорных животных, - сообщила в комментариях к записи администрация Заводского района.

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