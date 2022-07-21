Фото: comk.ru

В Саратовском краеведческом музее открылась выставка «Чаепитие по-русски». Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России.

На выставке представлены интересные и редкие экземпляры самоваров, посуды и другой утвари. Например, один из самых маленьких самоваров, высотой всего 24,5 см, изготовлен тульской фабрикой М.Я. Щербачева во второй половине XIX в. А есть огромный самовар фабрики Геннигера, чаем из него можно напоить одновременно до 200 человек.

На выставке есть уголок для интерактивных занятий. Гостей ждет чай и приятная беседа.

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