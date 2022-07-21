В Заводском районе без холодной воды остался квадрат улиц

Сегодня, 21 июля, в Заводском районе Саратова без холодной воды остался квадрат улиц. Об этом сообщает ООО «КВС».

Идет устранение повреждений водопровода по адресу Энергетиков,24. Без холодной воды остались абоненты, расположенные в границах улиц Азина - Заречная - 1-й проезд Энергетиков - 2-й проезд Энергетиков. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

Напомним, ранее без воды остался поселок в Волжском районе.

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