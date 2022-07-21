фото: ГИБДД

В Заводском районе иномарка сбила 44-летнюю женщину. Об этом сообщает ГИБДД Саратовской области.

Вчера утром, 20 июля, в Заводском районе Саратова произошло ДТП.

По данным ведомства, авария случилась в 8:20 напротив дома № 8 по Орджоникидзе. 49-летний мужчина за рулем Renault Logan сбил женщину 44 лет на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадавшая женщина госпитализирована.

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