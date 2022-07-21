В Лысогорском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 21 июля, в Лысогорском районе Саратовской области грузовик насмерть сбил велосипедиста.
По предварительным данным, авария произошла в 11:05 на 651 километре трассы Р-22 Каспий М4 на подъезде к Саратову. 49-летний мужчина на грузовике Next сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.
В результате ДТП велосипедист погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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