Семья Андрюшенко

Семья Андрюшенко из Саратова стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций». Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты области.

Семья Андрюшенко из Саратова признана победителем в номинации «Семья – хранитель традиций» Всероссийского конкурса «Семья года». Оргкомитет конкурса оценивал представленные на конкурс заявки в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Были выбраны лучшие семьи из 353 семей – финалистов региональных конкурсов из 85 субъектов Российской Федерации.

Александр, глава семьи Андрюшенко, родом из Костромы, мечтал быть актером. Сегодня Александр служит в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Киселева, руководит детской студией им. О.П. Табакова, открытой при театре.

Дарья родилась в актерской семье. Отец Дарьи - народный артист РФ Сергей Сосновский, мама тоже была актрисой, поэтому у девочки не было сомнений в выборе профессии. Как и супруг, Дарья – актриса саратовского ТЮЗа. Работает педагогом по сценической речи, проводит мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи с детьми, в том числе с детьми с расстройствами аутистического спектра.

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