фото: СУ СКР
В селе под Саратовом достали из воды тело без вести пропавшего мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Вчера, 20 июля, в реке Латрыг рядом с селом Поповка Гагаринского района было обнаружено тело 49-летнего местного жителя, который в июне 2022 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.
Спасатели областной службы спасения извлекли тело мужчины из водоема на берег.
Назначена судмедэкспертиза.
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