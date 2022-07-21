фото: СУ СКР

В селе под Саратовом достали из воды тело без вести пропавшего мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 20 июля, в реке Латрыг рядом с селом Поповка Гагаринского района было обнаружено тело 49-летнего местного жителя, который в июне 2022 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.

Спасатели областной службы спасения извлекли тело мужчины из водоема на берег.

Назначена судмедэкспертиза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.