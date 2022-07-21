фото:

19-летняя девушка ограбила парня из Саратова на первом свидании. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Вчера, 20 июля, с заявлением о краже с банковской карты в Волжский район полиции обратился 25-летний парень. Он рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой и договорился о встрече. Девушка во время прогулки рассказала, что ее телефон находится в залоге в комиссионном магазине, и отец должен перечислить деньги, чтобы выкупить гаджет, но карты у нее с собой нет.

Парень доверился и назвал данные карты и мобильный телефон «для связи с отцом». Позже со счета заявителя пропала 1000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из Росгвардии доставили в отдел полиции 19-летнюю ранее судимую жительницу Энгельса. Девушка потратила деньги на личные нужды.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.