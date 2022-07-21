Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поднял вопрос о бюджетных местах в колледжах и техникумах области. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

Роман Бусаргин посетил в Красноармейском районе механический завод. Предприятие работает без выходных, объем заказов в последнее время увеличился в 2 раза.

По словам Бусаргина, на производстве есть свободные рабочие места с хорошей зарплатой, но специалистов не хватает. В районе имеется колледж, где недавно появилась подходящая специальность - технология машиностроения, однако набор на это направление ведется только на коммерческую форму обучения.

Стоимость очного обучения составляет порядка 90 тысяч рублей в год. При этом в колледже много бюджетных мест по таким направлениям как бухгалтерский учет и банковское дело.

— Логичным кажется вопрос. Много ли банков на территории Красноармейского района?

Что мы имеем в итоге. Молодые люди, которые хотят пойти работать на механический завод и остаться жить в Красноармейском районе, не могут это сделать, так как не имеют возможности оплатить учебу. Предприятие в свою очередь испытывает дефицит кадров, - пишет Бусаргин.

— Работа учреждения среднего профессионального образования оторвана от территории и экономических реалий. Так быть не должно. Зарабатывать деньги нужно в другом месте. Поставил задачу - в максимально короткие сроки проработать вопрос с федеральным центром и организовать бюджетный набор на указанную специальность, — рассказал врио главы региона

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