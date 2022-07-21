В поселке Затон в Саратове отключили воду до вечера

Сегодня, 21 июля, в поселке в Саратове отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на городском водопроводе по адресу: Большая Затонская, 551, на время работ прекращено холодное водоснабжение абонентов ул. Большая Затонская и поселка Затон.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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