Фото: Википедия

Саратовские коммунальщики вытащили из канализации метрового ужа. Об этом сообщает ООО «КВС».

При проведении работ на канализационном коллекторе в поселке Солнечный коммунальщики извлекли из колодца ужа. Длина особи приблизительно метр. Сделав фото на память, работники отпустили пресмыкающееся в естественную среду обитания.

«КВС» напоминает, что в данный период времени в канализацию попадает большое количество остатков пищи, очистков овощей и фруктов, которые несознательные саратовцы продолжают спускать в унитаз. Подобные отходы становятся привлекательными для представителей животного мира, которые могут искать себе пропитание даже в самых необычных местах.

— Во избежание сюрпризов, связанных с неожиданным появлением подобных гостей, КВС вновь обращается к жителям с просьбой не путать унитаз с мусорным ведром. Кроме этого, посторонние предметы в канализации могут также спровоцировать засор, которому вполне под силу испортить настроение граждан, - напоминают коммунальщики/

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