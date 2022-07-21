В Саратовской области коронавирусом заразились еще 71 человека

На сегодня, 21 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 71 человек, о чем сообщает оперштаб. Всего обнаружено уже 256 107 инфицированных. Выздоровело с начала эпидемии 249 479 человек, за сутки — 69. В стационарах пребывают 104 человека, на амбулаторном лечении — 527 пациента.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 6;
- 7-14 лет — 3;
- 15-17 лет — 0;
- 18-29 лет — 12;
- 30-49 лет — 18;
- 50-64 лет — 16;
- 65 и старше — 16.
Семь пациентов поступили с пневмонией, а с признаками ОРВИ — 64.
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