Зарплаты задерживают Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сегодня, 21 июля, в Саратовской области задолженность по зарплате составляет более 12 миллионов. Таковы данные Саратовстата.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 июля 2022 года составила 12 миллионов 329 тысяч рублей. Все проблемные организации находятся в процессе конкурсного производства.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, составила 522 человека.

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