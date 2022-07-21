Зарплаты задерживают
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На сегодня, 21 июля, в Саратовской области задолженность по зарплате составляет более 12 миллионов. Таковы данные Саратовстата.
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 июля 2022 года составила 12 миллионов 329 тысяч рублей. Все проблемные организации находятся в процессе конкурсного производства.
Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, составила 522 человека.
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