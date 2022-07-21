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Происшествия21 июля 2022 5:51

Девушка из Энгельса «встретилась» со столбом – в больнице два человека

Водитель и пассажир пострадали в аварии на улице Марины Расковой
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 20 июля, жительница Энгельса «встретилась» со столбом ночью. В итоге в больнице оказались два человека.

ДТП было зафиксировано около полуночи по адресу улица Марины Расковой, 9. Ваз-2112 врезался в столб, за рулем была 19-летняя девушка.

В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир были госпитализированы, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

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